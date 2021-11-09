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«Ні»: Комаровський не погодився з тим, що Зеленський кращий за Порошенка

Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський назвав помилкою своє рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:55

Фото: Instagram/Євген Комаровський

Про це він заявив під час інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, інформують #Букви.

Комаровський зазначив, що Зеленський перед виборами й тепер – це дві різні людини. Зокрема, лікар нагадав, що під час передвиборчої кампанії Зеленський обіцяв українцям, що йде лише на один строк.

“Я не розумію, що має статися з чоловіком, щоб він навіть задумався над тим, щоб порушити обіцянку, яку він дав мільйонам людей. Якщо ти сказав: “Я йду на один строк”… Але ж ми зараз бачимо, що явно зачищають інформаційне поле [під вибори], що з’ясовують стосунки з усіма, хто тільки дзявкнув… Це ж очевидні речі. Це неправильно”, – сказав Комаровський.

Він вважає, публічні люди, які підтримували Зеленського, мають зібратися та висловити свою думку стосовно того, що відбувається.

На думку Комаровського, обираючи президента, люди мають також обирати команду, ідеї та план. На це Гордон зазначив, що у Зеленського не було команди.

“Так це і була наша з тобою дурна помилка. Ми з тобою лоханулися, і 73% (виборців, які підтримали Зеленського, – ред.) так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда (п’ятого президента Петра, – ред.) Порошенка. Ми – лохи. Реальні. Я почуваюся винуватим. Але у мене не було вибору на той момент. Не було. Ситуація була така: у тебе є два гриби. Цей гриб має назву мухомор, а цей гриб – незрозуміло який. Він їстівний чи неїстівний? Я вибрав незрозуміло що. Такою була логіка. Але логіка не спрацювала”, – вважає Комаровський.

“Але скажімо: слава богу, що переміг Зеленський, а не Порошенко” – зазначив Гордон.

“Ні. Я тобі поясню. Ось прихід президента. Як ми оцінюємо ефективність управління? Ми оцінюємо ефективність управління за рівнем заможності людей, еміграції, народжуваності, рівнем свобод… А ти певен, що якби переміг Порошенко, то сьогодні рівень свобод був би гіршим, еміграція була б більшою? Не було б гірше. Це боляче визнавати, але треба”, – заявив Комаровський.

Нагадаємо, що нещодавно Комаровський розповів, що президент Володимир Зеленський використав його для власного піару.

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Теги: Володимир Зеленський, вибори, відео, Євген Комаровський, Петро Порошенко

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