Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

У створенні проєкту бере участь сценарист Джефф Роу, який працював над мультсеріалом “Гравіті Фолз” (з другого сезону). Сценарій для нової картини напише Брендан О’Брайен — автор фільму “Сусіди” (2014 року).

У проєкті також задіяна компанія Point Grey Pictures, яку очолюють Сет Роген, Еван Голдберг та Джеймс Уівер.

Деталі сюжету та можлива дата виходу фільму наразі невідомі.

Черепашки-ніндзя (англ. Teenage Mutant Ninja Turtles, скор. TMNT, в Європі — Teenage Mutant Hero Turtles, скор. TMHT) — команда з чотирьох черепах-мутантів, яких звуть Леонардо, Рафаель, Мікеланджело та Донателло. Вони навчаються мистецтву ниндзюцу зі своїм сенсеєм, щуром-мутантом Сплінтером, і борються зі злом. У них є свою база, розташована в каналізації Нью-Йорка.

Спочатку черепашки-ніндзя були героями коміксу, який його творці, художники Кевін Істмен і Пітер Лерд, задумували як пародію на інші відомі на початку 1980-х комікси.

Права на черепашок-ніндзя з 1987 по 1989 рік належали Істмену і Лердом. Пізніше між Лерд став єдиним власником, в 2009 році компанія Nickelodeon викупила у нього права на персонажів.

Наразі про черепашок-ніндзя знято 6 мультсеріалів, аніме, та 8 повнометражних фільмів. Останній з них, “Бетмен проти Черепашок-ніндзя”, створений Warner Bros. Animation, DC Entertainment і Nickelodeon, вийшов в 2019 році.