Про це повідомляє виробник VanMoof на власному сайті.
Електровелосипед буде обладнаний двома приводами (по одному на кожне колесо) потужністю до 1000 Вт, товстими шинами, повною рамою підвіски та міцною алюмінієвою рамою, яка дозволить їздити м’яко. Живлення отримуватиме від акумулятора ємністю 700 Вт/г.
Завдяки технології розширеного прискорення Turbo Boost та вбудованим налаштуванням швидкості відповідно до вимог різних країн, цей електровелосипед зможе розігнатися до 31 милі на годину (50 км/год).
Фото: сайт виробника VanMoof
Також він буде обладнаний інтегрованими передніми та задніми ліхтарями та замком Kick Lock із захистом від крадіжок.
Сама компанія назвала цей електровелосипед “гіпербайком” та розраховує, що він замінить автомобілі у містах до 2025 року.
“Призначений для того, щоб ви їхали швидше та далі, ніж ваш середній електровелосипед. Він змушує відчувати себе рівним учасником дорожнього руху”, – сказав Тіз Карльє, співзасновник VanMoof.
Продажі електровелосипеду стартують наприкінці 2022 року у США, Японії, Сполученому Королівстві, Німеччині, Франції та Нідерландах. Очікувана вартість складає 3598 доларів США.
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