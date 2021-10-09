Нігерійська співачка, авторка пісень і акторка Тіва Севідж розповіла, що її шантажують через секс-відео, але платити вона не збирається.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Севідж розповіла, що відео було випадково розміщено в Snapchat її партнером, який видалив його після того, як усвідомив свою помилку, але його встиг завантажити шантажист. Інцидент стався минулого місяця.

За словами співачки, вона плакала, коли вперше побачила відео, і боялася реакції. Але вона не збиралася дозволяти шантажувати її “за те, що вона робить щось природне”.

Севідж також зізналася, що турбувалася про те, як її будуть сприймати шанувальники, друзі та родина.

41-річна Севідж – одна з найбільших світових зірок афробіту, яка підписала контракт з Universal Music Group. Наразі вона знаходиться в США, де просуває свій останній альбом Water and Garri.

Севідж була одружена з менеджером Тунджі Балогун у 2013 році, але вона подала на розлучення в 2018 році після того, як пара публічно посварилася двома роками раніше через звинувачення в невірності. У них є шестирічний син, і Севідж каже, що турбується про те, який вплив це відео може мати на нього.