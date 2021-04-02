Суд в США задовольнив вимогу виробника спортивних товарів Nike і тимчасово заборонив продавати кросівки Satan Shoes з нібито людською кров'ю, які випустили американський репер Lil Nas X спільно з компанією MSCHF.

Про це повідомляє Reuters.

Окружний суддя США Ерік Коміто в Брукліні виніс рішення через три дні після того, як Nike подала до суду на MSCHF Product Studio Inc, стверджуючи, що чорно-червоні кросівки із зображенням диявола і логотипом Nike у вигляді галочки порушують права на товарні знаки компанії.

Кросівки є індивідуалізованою версією кросівок Nike Air Max 97, які нібито містять одну краплю людської крові в міжпідошві. Всього було виготовлено 666 пар вартістю 1018 доларів кожна.

Юристи MSCHF стверджували, що Satan Shoes були “не типовими кросівками, а скоріше творами мистецтва”.

Вони додали, що в тимчасовій судовій забороні немає необхідності, оскільки покупці взуття не думають, що Nike замішана у виготовленні кросівок, а велика частина взуття вже продана.