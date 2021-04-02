Про це повідомляє Reuters.
Окружний суддя США Ерік Коміто в Брукліні виніс рішення через три дні після того, як Nike подала до суду на MSCHF Product Studio Inc, стверджуючи, що чорно-червоні кросівки із зображенням диявола і логотипом Nike у вигляді галочки порушують права на товарні знаки компанії.
Кросівки є індивідуалізованою версією кросівок Nike Air Max 97, які нібито містять одну краплю людської крові в міжпідошві. Всього було виготовлено 666 пар вартістю 1018 доларів кожна.
Юристи MSCHF стверджували, що Satan Shoes були “не типовими кросівками, а скоріше творами мистецтва”.
Вони додали, що в тимчасовій судовій забороні немає необхідності, оскільки покупці взуття не думають, що Nike замішана у виготовленні кросівок, а велика частина взуття вже продана.
- Раніше повідомлялося, що американський репер Lil Nas X та арт-колектив MSCHF з Нью-Йорка випустили ексклюзивні кросівки Satan Shoes з бронзовою пентаграмою, перевернутим хрестом та краплею справжньої людської крові в підошві – всі кросівки були розпродані майже відразу.