Напередодні щорічного свята Air Max Day компанія Nike показала свою останню модель цих кросівок.

Про це пише журнал Hypebae.

Nike Air Max Pre-Day будуть випущені 26 березня разом з безліччю нових дизайнів. Стиль взуття поєднує в собі традиційний дизайн лейблу з елементами сучасного.

Верхня частина кросівок прикрашена написом Volt, а з боків – контрастним чорним логотипом Swoosh. На бризковиках, системі шнурівки і на носку видніються приглушені зелені накладки з синтетичної замші.

Беручи до уваги екологічність, верх Nike Air Max Pre-Day виготовлений з 100% переробленого поліестеру.

Вартість нової моделі Air Max складе приблизно 129 доларів США.