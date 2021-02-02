Про це повідомила прес-служба компанії.

Конструкція Nike Go FlyEase працює завдяки шарніру з двома положеннями фіксації, який дозволяє надійно фіксувати взуття в повністю відкритому і повністю закритому станах.

Щоб взути кросівки, потрібно наступити на “трамплін”, а щоб зняти їх, наступити на “підніжку” на п’яті.

Зазначається, що ця модель підійде не тільки спортсменам, а й звичайним людям, особливо в умовах пандемії.

Обмежена партія GO FlyEase для певних клієнтів уже доступна, а в масовий продаж новинка надійде в кінці 2021 року. Орієнтовна вартість кросівок складе $120.

  • Раніше Nike запустила продаж нових Air Jordan XI Adapt, шнурки на яких зав’язуються і розв’язуються автоматично.