Про це повідомила прес-служба компанії.

Конструкція Nike Go FlyEase працює завдяки шарніру з двома положеннями фіксації, який дозволяє надійно фіксувати взуття в повністю відкритому і повністю закритому станах.

Щоб взути кросівки, потрібно наступити на “трамплін”, а щоб зняти їх, наступити на “підніжку” на п’яті.

Зазначається, що ця модель підійде не тільки спортсменам, а й звичайним людям, особливо в умовах пандемії.

Обмежена партія GO FlyEase для певних клієнтів уже доступна, а в масовий продаж новинка надійде в кінці 2021 року. Орієнтовна вартість кросівок складе $120.

Nike introduces its first fully handsfree shoe the Go Flyease.

The sneaker giant is looking to take on Crocs w/ the $120 sneaker that is being marketed as an everyday shoe for athletes, busy mothers, and people looking to touch their shoes less during the pandemic. $NKE pic.twitter.com/YdJbQGKs8x

— Jess Golden (@JGolden5) February 1, 2021