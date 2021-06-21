Бренд Nike представив нову колекцію кросівок, що була виготовлена з використанням замінника шкіри з волокна ананасового листя.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Бренд презентував колекцію Happy Pineapple. Це відомі моделі Air Force 1, Free Run Trail, Air Max 95, Air Max 90, та Air Zoom-Type, що були виготовлені з використанням нового матеріалу PIÑATEX.

PIÑATEX — це альтернатива шкірі, сировиною для виготовлення якого слугують відходи від збору врожаю ананасів. Ананаси можна помітити й у вигляді логотипу на язичку.

Колекція відзначилася ще й тим, що в деяких моделях був використаний корок. Також представлені яскраві кольори “кокосове молоко”, “зелене сяйво” та “абрикосовий агат”.