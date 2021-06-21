Про це повідомляє видання Hypebeast.
Бренд презентував колекцію Happy Pineapple. Це відомі моделі Air Force 1, Free Run Trail, Air Max 95, Air Max 90, та Air Zoom-Type, що були виготовлені з використанням нового матеріалу PIÑATEX.
PIÑATEX — це альтернатива шкірі, сировиною для виготовлення якого слугують відходи від збору врожаю ананасів. Ананаси можна помітити й у вигляді логотипу на язичку.
Колекція відзначилася ще й тим, що в деяких моделях був використаний корок. Також представлені яскраві кольори “кокосове молоко”, “зелене сяйво” та “абрикосовий агат”.
- Раніше італійський дім моди Gucci показав веганські кросівки, виготовлені з нового шкіроподібного матеріалу.