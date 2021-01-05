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У листопаді бренд анонсував випуск двох нових моделей (Air Jordan XI Jubilee і Air Jordan XI Adapt) до 25-річчя Air Jordan XI. Jubilee надійшли у продаж ще у першій половині грудня, а модель Adapt — тільки зараз.

Air Jordan XI Adapt стала першою моделлю Jordan, що отримала технологію шнурівки Nike Adapt, яка працює через Bluetooth. Завдяки цій технології власник кросівок може за допомогою спеціального додатку налаштувати процес автоматичного зав’язування шнурків та обрати колір маленьких вогників, розташованих на взутті. Компанія називає Adapt своєю “кращою технологією”.

Nike продає ці кросівки за ціною 500 доларів, що на сотні менше, ніж перша взуття бренду з автоматичною шнурівкою. Станом на 4 січня Air Jordan XI Adapt немає в наявності, як зазначено на сайті. Ресейлери продають з націнкою близько 660 доларів, пише Highsnobiety.