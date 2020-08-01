Про це повідомляє пресслужба Nike.

Команда монтажерів вивчила 4000 спортивних подій, об’єднавши ролики в 36 уривків, в яких екран завжди розділений на дві частини.

Кожен кадр відео складається з двох половин, на яких спортсмени повторюють рухи один одного так, що здається, ніби герой на екрані один.

У ролику з’явилися понад 50 спортсменів, серед них тенісистка Серена Вільямс, баскетболіст Леброн Джеймс і гравець американського футболу Колін Капернік.

“Ви не можете зупинити Меган Рапіноу, Серену Вільямс або Леброна Джеймса. Так само, як ви не можете зупинити Наомі Осаку, Кріштіану Роналду або Лео Бейкера. Тому що, як спортсмени, ми ніколи не самотні. Спорт об’єднує нас. Зміцнює нас. Підтримує нас в просуванні. Незважаючи ні на що, ми завжди будемо сильніші разом. Ви не можете зупинити спорт. Тому що ти не можеш зупинити нас”, – йдеться в описі до відео.