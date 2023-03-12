Лікування вовчака було важким періодом для співачки та акторки Селени Гомес не лише через фізичний біль, а й через громадську увагу, викликану її вагою.

Про це сповіщає Insider.

Зазначено, що Гомес, у якої в 2014 році діагностували автоімунне захворювання, зазнала критики в соціальних мережах після того, як набрала вагу через ліки від вовчака, які вона приймала щодня. Після того, як у 2018 році з’явилися її фотографії в бікіні, деякі фанати “напали” на неї в соціальних мережах, назвавши її вагу надмірною.

Своєю чергою, співачка вирішила відповісти на негативні коментарі, критикуючи захоплення суспільства фізичною досконалістю.

“Міф про красу — одержимість фізичною досконалістю, яка змушує сучасну жінку крутитися в нескінченному колі безнадійності та ненависті до себе. Я вирішила піклуватися про себе, тому що хочу, а не для того, щоб комусь щось довести”, – прокоментувала Гомес.

Як повідомляється, нещодавно співачка зізналася, що критика в соціальних мережах її турбує. За її словами, акторці було соромно за те, що вона набрала вагу.

“Ніхто не заслуговує чути подібні речі. Раніше я публікувала дописи зі словами: “Мене це не хвилює”, – тому що я не хотіла, щоб це турбувало інших людей, які переживають такий самий період. Я просто вважаю, що це дуже несправедливо”, – наголосила вона.

Цього тижня Гомес повернулася до соціальних мереж після короткої перерви після драми з Хейлі Бібер. У новому дописі вона закликала бути добрішими та зважати на психічне здоров’я інших.