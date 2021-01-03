Фото і відео співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

До цього шанувальники бачили лише крихітну ніжку дитини.

Співачка опублікувала відразу п’ять знімків зі своїм малюком і короткий відеоролик. На фото, які опублікувала виконавиця, малюк зображений в дитячих комбінезонах Fendi, Versace, Gucci і Burberry, на дитині також ланцюжок з його прізвищем Papa Bear.

Мінаж побажала всім щасливого і благополучного Нового року, а також зізналася, як це – стати матір’ю.

“Стати мамою – це, безумовно, сама корисна праця, яку я коли-небудь виконувала. Посилаю любов всім матерям-супергероям і обійми всім жінкам, які були вагітні в цей важкий час”, – зазначила співачка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Нікі Мінаж народила свого первістка 30 вересня минулого року в Лос-Анджелесі (США), його батько – 42-річний Кеннет Петті. Пара не розкрила ім’я свого хлопчика, але на одному з ток-шоу на радіо Мінаж поділилася, що вони мало не назвали його Ніндзя, але в останню хвилину Ніки передумала.