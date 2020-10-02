Про це повідомляє PEOPLE.
Дитина пари побачила світ у середу, 30 вересня, в Лос-Анджелесі. Однак стать і ім’я дитини поки тримаються в секреті.
Про свою вагітність Нікі оголосила наприкінці липня.
Зазначимо, що Нікі та репер Кеннет почали зустрічатися в грудні 2018 року, а 12 серпня 2019-го Мінаж розповіла, що вони планують зіграти весілля. Через місяць після одруження виконавиця заявила про свій відхід зі сцени, пояснивши, що хоче зосередитися на особистому житті.
- Популярна американська реперка Нікі Мінаж одягла костюм від українського бренду TTSWTRS.