Про це повідомляє PEOPLE.

Дитина пари побачила світ у середу, 30 вересня, в Лос-Анджелесі. Однак стать і ім’я дитини поки тримаються в секреті.

Про свою вагітність Нікі оголосила наприкінці липня.

Зазначимо, що Нікі та репер Кеннет почали зустрічатися в грудні 2018 року, а 12 серпня 2019-го Мінаж розповіла, що вони планують зіграти весілля. Через місяць після одруження виконавиця заявила про свій відхід зі сцени, пояснивши, що хоче зосередитися на особистому житті.