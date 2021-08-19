Голлівудській акторці Ніколь Кідман, яка прилетіла до Гонконгу на фільмування нового серіалу для Amazon, дозволили не проходити карантин. Натомість у країні діють доволі жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомило місцеве видання South China Morning Post.

У Гонконзі одні з найжорсткіших карантинних обмежень у світі. Карантин після по прибутті проходять усі — від журналістів до олімпійських спортсменів. Але для Кідман зробили виняток і дозволили не проходити карантин.

Актриса приїхала до міста, аби зніматися в новому серіалі для Amazon.

В заяві уряду йдеться, що Кідман дозволили “приїхати в Гонконг без проходження карантину для виконання професійних обов’язків”. У повідомленні сказано, що такий крок “потрібен для функціонування та розвитку економіки Гонконгу”.

Кідман прилетіла до Гонконгу з Сіднею (Австралія) приватним літаком 12 серпня. Загальнообов’язкові правила передбачають, що всі, хто приїздить до міста з країн із середнім та високим ризиком зараження – мають відбути карантин у готелі від 14 до 21 доби. Австралія, звідки прилетіла акторка, в списку країн “середнього ризику”.

Представники Кідман не відповіли на запит щодо коментаря.