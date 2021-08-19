Про це повідомило місцеве видання South China Morning Post.
У Гонконзі одні з найжорсткіших карантинних обмежень у світі. Карантин після по прибутті проходять усі — від журналістів до олімпійських спортсменів. Але для Кідман зробили виняток і дозволили не проходити карантин.
Актриса приїхала до міста, аби зніматися в новому серіалі для Amazon.
В заяві уряду йдеться, що Кідман дозволили “приїхати в Гонконг без проходження карантину для виконання професійних обов’язків”. У повідомленні сказано, що такий крок “потрібен для функціонування та розвитку економіки Гонконгу”.
Кідман прилетіла до Гонконгу з Сіднею (Австралія) приватним літаком 12 серпня. Загальнообов’язкові правила передбачають, що всі, хто приїздить до міста з країн із середнім та високим ризиком зараження – мають відбути карантин у готелі від 14 до 21 доби. Австралія, звідки прилетіла акторка, в списку країн “середнього ризику”.
Представники Кідман не відповіли на запит щодо коментаря.
- Голлівудська актриса Ніколь Кідман розмістила ролик, в якому зображена разом з британським актором Х’ю Грантом.