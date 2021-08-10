Австралійська і американська акторка, співачка та продюсерка Ніколь Кідман розповіла, як її чоловік Кіт Урбан реагує на її сексуальні сцени в кіно.

Про це пише журнал People.

“Мій чоловік – артист, тому він все це розуміє, і він також не втручається”, – сказала вона.

“Він бачить шоу в самому кінці, коли все змонтовано. Він дивиться на мою роботу тверезим поглядом. Він не читає ніяких сценаріїв, він дійсно не знає, що відбувається на знімальному майданчику, у нього своя власна кар’єра, якою він поглинений. Він мало що знає про те, що я насправді роблю”, – зазначила Кідман.

Кідман і Урбан зв’язали себе узами шлюбу в червні 2006 року під час церемонії в Сіднеї.

У пари є двоє доньок 13-річна Сандей Роуз і 10-річна Фейт Маргарет. У Кідман також є 28-річна дочка Ізабелла Джейн і 28-річний син Коннор Ентоні від колишнього чоловіка Тома Круза.