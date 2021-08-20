Голлівудська акторка Ніколь Кідман зізналась, що завжди мріяла про велику родину і хотіла б мати десятьох дітей, якби була така можливість.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу Marie Claire Australia.

54-річна актриса розповіла, що хотіла б мати багато дітей.

“Я дуже хотіла б мати більше дітей, але в мене такої можливості не було”, – розповіла Кідман.

Як відомо, в шлюбі з Кітом Урбаном в неї є дві дочки – 13-річна Сандей Роуз та 10-річна Фейт Маргарет. Також вона спілкується з двома дітьми свого ексчоловіка Тома Круза: Ізабеллою (28 років) та Коннором (26 років).

“В мені любові на 10 дітей… Це нормально, бо я можу стати матір’ю іншим дітям, Я маю шість племінників та племінниць, а також – 12 похресників. Я обожнюю материнство, я обожнюю дітей: вони такі чудові, смішні, без стереотипів”, – поділилася акторка.

Ніколь не змогла мати багато дітей через проблеми з жіночим здоров’ям. В шлюбі з Томом Крузом в неї була позаматкова вагітність та викидень. Тоді їй було всього 20 років, після чого лікарі сказали, що актриса навряд чи колись матиме дітей.