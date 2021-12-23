Про це повідомляє Ніколь Кідман на своїй офіційній сторінці в Instagram.
В Америці зима, а в Австралії літо – я офіційно дівчина з подвійною півкулею. Щиро дякую DuJour Media за те, що показали мене у своєму зимовому випуску”, – зазначає акторка в дописі під публікацією.
Для Ніколь підібрали образи від Valentino, Alexander McQueen і Dolce & Gabbana. Фотознімки виконав іранський фотограф Макс Абадян.
В інтерв’ю для журналу DuJour Кідман, розповідає про ролі та перевтілення у кінострічках. Також лауреатка премії “Оскар” ділиться спогадами й досвідом набутим за часи роботи у кіноіндустрії.
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