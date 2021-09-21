Під час фотосесії вона приміряла вишукані образи від Dior, Valentino, Max Mara, Balenciaga, Prada, Burberry та D&G.

В інтерв’ю Кідман розповіла про своє дитинство, а також – про сімейне життя з кантрівиконавцем Кітом Урбаном.

“Ми завжди працюємо над якимись проблемами, але це базується на любові, тож є дуже багато віддачі та прийняття. Мені хочеться, щоби в нього було якомога краще життя, і він відповідає тим самим”, – розповіла Ніколь.

У шлюбі Ніколь та Кіт виховують двох доньок: Сандей Роуз та Фейс Маргарет. Сама акторка не можу мати дітей, хоча неодноразово розповідала про те, що хотіла б велику родину.

Ніколь не змогла мати багато дітей через проблеми з жіночим здоров’ям. В шлюбі з Томом Крузом в неї була позаматкова вагітність та викидень. Тоді їй було всього 20 років, після чого лікарі сказали, що актриса навряд чи колись матиме дітей.