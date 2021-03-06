Про це повідомляє People.

Обраницею 57-річного Кейджа стала 26-річна Ріко Шібата.

За словами представника актора, церемонія відбулася 16 лютого “на честь дня народження покійного батька нареченого” в готелі Wynn в Лас-Вегасі. Весілля було дуже скромним.

Шібата була одягнена в японське весільне кімоно ручної роботи з Кіото, а Ніколас з’явився в смокінгу від Тома Форда.

Молодята обмінялися традиційними католицькими та синтоїстськими присягами, також на церемонії звучали вірші Волта Вітмена.

Пара познайомилася в Сігу, Японія, понад рік тому.

Нагадаємо, в липні 2019 року Кейдж розлучився з четвертою дружиною Ерікою Койке, на якій був одружений лише чотири дні.

Першою дружиною актора була американська актриса Патрісія Аркетт, потім він одружився з Лізою Марі Преслі, дочкою Елвіса Преслі, а третє весілля він зіграв з офіціанткою Еліс Кім.