Голлівудський актор Ніколас Кейдж вперше вийшов у світ з п'ятою дружиною, 26-річною Ріко Шібата. Пара одружилася в березні цього року.

Про це повідомляє американське видання Vanity Fair.

Пара постала перед публікою в день прем’єри фільму “Свиня” із Кейджем в головній ролі.

За словами актора, у 2020 році він возив майбутню дружину пам’ятними місцями, аби переконатися, що її цікавить його життя. У відповідь Ріко відвезла Кейджа на аналогічні місця, які були цінними для неї.

Пара заручилася через FaceTime, а потім одружилася в Лас-Вегасі.

Кейдж поділився, що возив кохану, аби показати свою школу та старий квартал, де виріс.

“Новий Орлеан – особливе місто. Я тут виріс, тому для мене було важливо, аби дружина знала про мене якнайбільше”, – поділився актор.

Варто зазначити, що для Ріко це перший шлюб. В актора є 30-річний син, народжений у шлюбі з актрисою Крістіною Фалтон.

Нагадаємо, в липні 2019 року Кейдж розлучився з четвертою дружиною Ерікою Койке, з якою пробув у шлюбі лише чотири дні.

Першою дружиною актора була американська актриса Патрісія Аркетт, потім він одружився з Лізою Марі Преслі, донькою Елвіса Преслі, а третє весілля він справив з офіціанткою Еліс Кім.