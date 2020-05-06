Про це повідомляє видання Variety.
Відомий американський актор, володар премій “Оскар” та “Золотий глобус” Ніколас Кейдж виконає роль власника зоопарку в новому 8-епізодному серіалі “Король тигрів” від Imagine Television і CBS Television Studios.
“Король тигрів” — це історія про ексцентричного власника зоопарку в Оклахомі Джо Шрайбвогеле (Джо Екзотик), який всіма силами бореться за збереження парку і тигрів, які мешкають в ньому.
Джо Екзотик — реально існуюча людина. Він вважається найбільш плідним розвідників тигрів в США. У 2019 Джо був засуджений за 17 інцидентів жорстокого поводження з тваринами, вбивство та змову з метою вбивства. Він відбуває 22-річний термін у федеральній в’язниці.
У 2020 році Netflix випустив документальний фільм з восьми частин “Король тигрів: вбивство, свавілля і безумство” про Екзотика та його ворожнечу з Керол Баскін — активісткою і виконавчою директоркою організації Big Cat Rescue Corp, яка надає допомогу постраждалим диким тваринам.
В основі сюжету серіалу від CBS лягла стаття журналу Texas Monthly “Джо Екзотик: Темна подорож в світ дикого чоловіка”. Ознайомитися з нею можна за посиланням.
Варто зазначити, що “Король тигрів” стане першим серіалом з Кейджем за всю історію його кар’єри.
Про дату виходу нового серіалу поки не повідомляється.
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