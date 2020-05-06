Американський актор Ніколас Кейдж з'явиться в новому серіалі "Король тигрів". Це перший серіал за всю історію кар'єри актора.

Про це повідомляє видання Variety.

Відомий американський актор, володар премій “Оскар” та “Золотий глобус” Ніколас Кейдж виконає роль власника зоопарку в новому 8-епізодному серіалі “Король тигрів” від Imagine Television і CBS Television Studios.

“Король тигрів” — це історія про ексцентричного власника зоопарку в Оклахомі Джо Шрайбвогеле (Джо Екзотик), який всіма силами бореться за збереження парку і тигрів, які мешкають в ньому.

Джо Екзотик — реально існуюча людина. Він вважається найбільш плідним розвідників тигрів в США. У 2019 Джо був засуджений за 17 інцидентів жорстокого поводження з тваринами, вбивство та змову з метою вбивства. Він відбуває 22-річний термін у федеральній в’язниці.

У 2020 році Netflix випустив документальний фільм з восьми частин “Король тигрів: вбивство, свавілля і безумство” про Екзотика та його ворожнечу з Керол Баскін — активісткою і виконавчою директоркою організації Big Cat Rescue Corp, яка надає допомогу постраждалим диким тваринам.

В основі сюжету серіалу від CBS лягла стаття журналу Texas Monthly “Джо Екзотик: Темна подорож в світ дикого чоловіка”. Ознайомитися з нею можна за посиланням.

Варто зазначити, що “Король тигрів” стане першим серіалом з Кейджем за всю історію його кар’єри.

Про дату виходу нового серіалу поки не повідомляється.