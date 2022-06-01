Легендарний німецький метал-гурт "Rammstein" висловив підтримку Україні, розгорнувши синьо-жовтий стяг на своєму концерті у Цюриху.

Відповідне фото опубліковано в Instagram-акаунті гурту.

На концерт гурту прийшло десятки тисяч шанувальників. В унісон з виконавцями вони співали відомі треки.

Посеред концерту шанувальники буквально на руках пронесли музикантів “Rammstein” – які сиділи у надувних човнах – залом. Власне, під час цього перфоменсу учасники гурту розгорнули синьо-жовтий український прапор.

Фани на це зреагували гучними оплесками та вигуками.