Відповідне фото опубліковано в Instagram-акаунті гурту.
На концерт гурту прийшло десятки тисяч шанувальників. В унісон з виконавцями вони співали відомі треки.
Посеред концерту шанувальники буквально на руках пронесли музикантів “Rammstein” – які сиділи у надувних човнах – залом. Власне, під час цього перфоменсу учасники гурту розгорнули синьо-жовтий український прапор.
Фани на це зреагували гучними оплесками та вигуками.
- Нагадаємо, американська зірка Шерон Стоун обрала синьо-жовтий одяг для виходу на червону доріжку 75-го Каннського кінофестивалю. У такий спосіб акторка висловила свою підтримку Україні.