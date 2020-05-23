Про це Добкін повідомив в своєму Instagram-акаунті.

В Stories екснардеп опублікував відео, на якому Алла в студії звукозапису співає пісню.

“Я такая импозантная, но ноги мои ватные От одного твоего взгляда плавится сердце мое. Не, не виноватая, любовь невероятная, А я такая странная, потому что от тебя… Мур-мур мурашки и снова тук-тук сердечко Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко”, – поет девушка.

У своїх Stories Алла перерепостила привітання від своїх друзів, серед яких співачки Санта Дімопулас і Даша Астаф’єва, а також блогери Кирило Скачков, Ліля Багірова та інші.