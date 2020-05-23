Про це Добкін повідомив в своєму Instagram-акаунті.
В Stories екснардеп опублікував відео, на якому Алла в студії звукозапису співає пісню.
“Я такая импозантная, но ноги мои ватные
От одного твоего взгляда плавится сердце мое.
Не, не виноватая, любовь невероятная,
А я такая странная, потому что от тебя…
Мур-мур мурашки и снова тук-тук сердечко
Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко”, – поет девушка.
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У своїх Stories Алла перерепостила привітання від своїх друзів, серед яких співачки Санта Дімопулас і Даша Астаф’єва, а також блогери Кирило Скачков, Ліля Багірова та інші.
- У 2017 році Алла Добкіна вийшла заміж. Весілля святкували в Туреччині в курортному місті Мармарис. 22 жовтня 2018 року Алла народила хлопчика.