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«Нормальні люди так не роблять»: Співак Пономарьов осоромився гомофобною заявою і просив вирізати її з інтерв’ю 

Український співак та народний артист Олександр Пономарьов зробив гомофобну заяву, після чого заявив, що його за це "можуть вбити" і попросив вирізати фрагмент відео. 

Середа, 30 червня 2021, 01:45

Фото: instagram.com/oleksandrponomarov

Таку заяви він зробив в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк, на що звернув увагу Центр прав людини ZMINA.

Під час інтерв’ю блогерка перепитала в Пономарьова, з ким він планує записати наступну пісню — з чоловіком чи жінкою. Пономарьов на це відповів, сміючись: “Трансгендер, я не знаю”.

Тоді Доротюк спитала, як співак ставиться до сучасних тенденцій, як от використання гендерно-нейтральних займенників.

У відповідь співак почав розмірковувати над явищем ЛГБТ-прайдів і заявляти, що не підтримує “популяризацію” негетеросексуальності, як норми. Водночас він акцентував, що не вважає себе гомофобом.

“Я – погано. Нехай мене після цього називають як хочуть. Я вважаю, що це неправильно, неприродно, назвемо це так. Я не засуджую цих людей. Більше скажу: я їх поважаю і люблю. Серед моїх друзів і людей, з якими я навіть працюю, є багато людей, які мають стосунок до цих… Але особисто я це не підтримую. Це не означає, що я фоб. Мені не подобається, коли це афішується і показується дітям як щось нормальне. Мені не подобаються паради. Я вважаю, що це не є самим головним. Для чого це називати? Хочете прогулятися зі друзями своїми – прогуляйтеся Києвом або будь-якому містом Європи. Але не треба це називати так, щоб хизуватися цим”, — сказав він.

Співак у своїй репліці протиставив гетеросексуальних людей як “нормальних” всім іншим. Водночас він показав, що усвідомлює, що така заява є нетактовною і може спричинити хвилю критики.

“Нормальні люди ж не ходять парадами. Нормальні, я маю на увазі… Неправильно сказав, зараз за це мене можуть вбити. Краще виріжте це. Але ж звичайні люди, які, умовно кажучи, мають інші… Вони ж не ходять парадами, не називають це “Ми такий-то парад”. Хочете прогулятися — прогуляйтеся. Не називайте це так. Не треба робити з цього норму. Мається на увазі, як норму? Це є норма для когось. Я маю на увазі, що не треба це вип’ячувати”, – додав співак.

Теги: гомофобія, ЛГБТ-спільнота, Олександр Пономарьов, співак

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