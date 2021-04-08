Про це вона розповіла в інтерв’ю норвезькій газеті VG.
Серед послідовників Дурека – Гвінет Пелтроу, Джеймс Ван Дер Бік і Ніна Добрев.
Закохані планували жити разом на території США до початку пандемії коронавірусу, але через закриття кордонів майже рік не бачилися і жили на різних континентах.
“Прямо зараз є COVID-19, і це складно спланувати, але ми плануємо переїхати з часом”, – сказала 49- річна принцеса.
Вона зазначила, що дочки переїдуть разом з нею. При цьому, принцеса не продає будинок в Норвегії та планує з часом повернутися туди або просто приїжджати в гості.
“Ми все одно збережемо будинок в Ломмедалені. У нас повинен бути будинок в Норвегії. Ми все ще будемо тут багато разів. Ми не можемо повністю покинути прекрасну Норвегію”, – розповіла вона.
До слова, про роман шамана і принцеси стало відомо в травні 2019 року.
- 26 березня 41-річний шведський принц Карл Філіп і його 36-річна дружина принцеса Софія стали батьками втретє.