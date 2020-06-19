Жан-Жак Анно зніме драму "Нотр-Дам у вогні". Фільм розповість про торішній пожежі в соборі Паризької Богоматері.

Про це повідомляє американський портал про кіно Deadline.

Режисер, автор фільмів “Сім років в Тибеті” та “Ворог коло брами” Жан-Жак Анно зніме драматичний фільм про пожежу в соборі Паризької Богоматері.

Відомо, що творці планують об’єднати в стрічці відзняті фрагменти та архівні кадри пожежі. Стрічка буде охоплювати часовий проміжок в 24 години. У ній буде показано низку подій, які призвели до пожежі, та процес її ліквідації.

Над сценарієм працює французький сценарист, лауреат премії “Сезар” Тома Бідеген. Очікується, що сценарій буде представлений на початку липня, а зйомки стартують в кінці року.