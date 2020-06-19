Про це повідомляє американський портал про кіно Deadline.
Режисер, автор фільмів “Сім років в Тибеті” та “Ворог коло брами” Жан-Жак Анно зніме драматичний фільм про пожежу в соборі Паризької Богоматері.
Відомо, що творці планують об’єднати в стрічці відзняті фрагменти та архівні кадри пожежі. Стрічка буде охоплювати часовий проміжок в 24 години. У ній буде показано низку подій, які призвели до пожежі, та процес її ліквідації.
Над сценарієм працює французький сценарист, лауреат премії “Сезар” Тома Бідеген. Очікується, що сценарій буде представлений на початку липня, а зйомки стартують в кінці року.
- Нагадаємо, 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері сталася сильна пожежа. Вогонь завдав будівлі значної шкоди: обрушилися шпиль і дах.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що хоче, щоб собор був відновлений до 2024 року, коли в Парижі пройде Олімпіада. У той же час експерти поставили під сумнів реалістичність цих термінів.
- 31 травня 2020 року в Парижі відкрили для публіки площу перед Собором Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) – вперше з моменту руйнівної пожежі, що сталася понад рік тому.