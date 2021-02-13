Clubhouse — нова соціальна мережа, але без текстів, відео чи фото. В її основі лише аудіо. Наразі цією мережею не всі можуть скористатися.

#Букви розбиралися, що ж такого особливого у новій соцмережі.

Clubhouse працює лише на пристроях Apple, а для того, аби зареєструватися, знадобиться запрошення від користувача. Можливо це не надто зручно для тих, хто хотів би спробувати щось новеньке, та, мабуть, інтерес підігріває.

Коли з’явився Clubhouse?

Clubhouse з’явився у березні 2020 року. Його творці — колишні працівники Google – Пол Девідсон і Рохан Сет. Задум створити голосову соцмережу з’явився у розпал пандемії коронавірусу, коли співробітникам багатьох компаній довелося працювати вдома.

У Clubhouse можна спілкуватися в режимі реального часу, але без відео — виключно за допомогою обміну аудіоповідомленнями.

Спочатку Clubhouse користувалися люди з IT-сфери. Потім туди долучалися їхні друзі. Наразі у соцмережі близько двох мільйонів користувачів.

Після реєстрації додаток запропонує новому користувачеві обрати теми, що цікавлять: політика, спорт, лайфстайл, стендапи тощо. А надавши додатку доступ до списку своїх контактів, можна дізнатися, хто з них уже користується Clubhouse.

Конфіденційність чатів

Особливістю Clubhouse є конфіденційність. Після завершення бесіди чати видаляються, тому зайти пізніше і прослухати повідомлення вже не вдасться.

Також немає можливості зробити запис з екрана смартфона — відео в такому разі записуватиметься без звуку.

Як працює Clubhouse?

Можна долучитися до вже наявного обговорювання, а можна самому створити свою тему.

Аудіочати можуть бути як закриті, лише для певного кола людей, так і загальнодоступні — тобто приєднатися може будь-хто.

Зірки в Clubhouse

31 січня у своєму Twitter Ілон Маск анонсував, що створить свій аудіочат і запросив усіх охочих приєднатися.

Але цих охочих було занадто багато, що не всі могли послухати гендиректора Tesla. Тому для цієї розмови зробили виняток і її запис опублікували на YouTube.

Facebook хоче створити конкурента Clubhouse

Як пише видання The Verge, Facebook має намір створити конкурента Clubhouse.

Стартап наразі на “ранніх стадіях розробки”, тож неясно, коли його запустять і чи запустять взагалі.

Варто відзначити, що генеральний директор Марк Цукерберг також приєднався до Clubhouse і взяв участь у “кімнаті”, щоб поговорити про майбутнє доповненої та віртуальної реальності. Його присутність в додатку надто здивувала учасників.

Twitter також працює над конкурентом Clubhouse під назвою Spaces, який в цей час розпочав стадію бета-тестування. Twitter придбав компанію Breaker, що займається соціальними подкастами.

Монетизація Clubhouse

Розробники програми Clubhouse підтвердили, що вони привернуло нове фінансування, але не розкриваючи, скільки.

У звіті The Information, опублікованому раніше, повідомляється, що додаток оцінюється в 1 мільярд доларів. А ось Axios оцінює його в 100 мільйонів доларів, пише techcrunch.

Платформа безкоштовна для всіх користувачів і ще не пропонує ніяких преміальних планів або методів стягнення плати з користувачів, а також не підтримує рекламу.

Плани щодо способів монетизації для авторів здаються щодо відкритими на даний момент, і Clubhouse заявляє, що буде запускати “перші тести” по квитках і передплати.

Квитки – це унікальний варіант, який добре поєднується з більш формальними обговореннями за круглим столом в Clubhouse, а також може бути способом, що дозволяє більшій кількості організацій використовувати платформу для проведення віртуальних заходів.

Додаток для Android

Стартап також оголосив, що він почне роботу над своїм додатком для Android і що буде інвестувати в серверну частину, а також в інструменти для розпізнавання і боротьби зі зловживаннями.

У минулому Clubhouse піддавався критиці з-за модерації та запобігання зловживань. Тому цей аспект розвитку продукту, ймовірно, буде перебувати під пильною увагою.