Новий фільму про агента 007 Джеймса Бонда "Не час помирати" зібрав понад 733 млн доларів в прокаті, ставши найкасовішим голлівудським фільмом цього року.

Про це повідомляє видання Deadline.

25-а картина про агента 007 вийшла наприкінці вересні у більшості країни. Згодом приєдналися Північна Америка, Китай та Австралія.

Вже станом на 20 жовтня фільм став другим проєктом Голлівуду за зборами у 2021 році. Загалом за весь час показів в кінотеатрах стрічка стала рекордсменом зі зборів з часів початку пандемії на 36 ринках.

Минулого тижня збори нової бондіани були на рівні 708 млн доларів і стрічка стала найкасовішим голлівудським фільмом за кордоном.

Раніше цього року стрічка Universal “Форсаж 9” зібрала в прокаті 725 млн доларів і стала найприбутковішим голлівудським проєктом. Тепер касові збори “Не час помирати” у світі на цих вихідних перевалили за 733 млн доларів. 154 млн доларів стрічка зібрала в США, ще 579 — по всьому світу.