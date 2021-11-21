Про це повідомляє видання Deadline.
25-а картина про агента 007 вийшла наприкінці вересні у більшості країни. Згодом приєдналися Північна Америка, Китай та Австралія.
Вже станом на 20 жовтня фільм став другим проєктом Голлівуду за зборами у 2021 році. Загалом за весь час показів в кінотеатрах стрічка стала рекордсменом зі зборів з часів початку пандемії на 36 ринках.
Минулого тижня збори нової бондіани були на рівні 708 млн доларів і стрічка стала найкасовішим голлівудським фільмом за кордоном.
Раніше цього року стрічка Universal “Форсаж 9” зібрала в прокаті 725 млн доларів і стала найприбутковішим голлівудським проєктом. Тепер касові збори “Не час помирати” у світі на цих вихідних перевалили за 733 млн доларів. 154 млн доларів стрічка зібрала в США, ще 579 — по всьому світу.
- Нагадаємо, Деніел Крейг зіграв роль агента Джеймса Бонда у п’яти стрічках франшизи. Він зі сльозами на очах попрощався з командою, що створювала останній фільм про агента 007.
- Видання Variety назвало Деніела Крейга найбільш високооплачуваним актором Голлівуду.