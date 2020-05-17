Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Джанлука Ваккі опублікував фотографію зі своєю 27-річною подругою Шерон Фонсека, на якій він обіймає її округлений живіт.

“Ми вчотирьох насолоджуємося прекраснею неділею в l’Eremita”, – підписав фото “танцюючий мільйонер”.

Раніше Джанлука виклав ролик, супроводивши його інтригуючим коментарем.

“Щасливого Дня матері! Ми хотіли б поділитися з вами чимось особливим”, – написали вони.

“Сьогодні День матері і, зрозуміло, перша думка була про мою маму, але потім я повинен сказати: коли я представляв, як буде виглядати мама мого сина, ця жінка мала рисами Шерон. І я дуже радий поділитися з вами новиною, що ми з нею чекаємо появи на світ дитини. Вона буде тією самою матір’ю для мого малюка, про яку я довго мріяв”, – оголосив він.

Далі слово взяла сама майбутня мама. На італійській вона привітала всіх з Днем матері, після чого майбутні батьки кинулися один одному в обійми.

Нагадуємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він не дивлячись на свої роки бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.

Джанлука зустрічається з Шерон з 2018 року і, само собою, записує разом з подругою танцювальні відео.

Переглянути цей допис в Instagram Dancing and playing❤️ @sharfonseca #gvlifestyle #tiktok Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 9 Тра 2020 р. о 11:12 PDT