Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Джанлука Ваккі опублікував фотографію зі своєю 27-річною подругою Шерон Фонсека, на якій він обіймає її округлений живіт.
“Ми вчотирьох насолоджуємося прекраснею неділею в l’Eremita”, – підписав фото “танцюючий мільйонер”.
Раніше Джанлука виклав ролик, супроводивши його інтригуючим коментарем.
“Щасливого Дня матері! Ми хотіли б поділитися з вами чимось особливим”, – написали вони.
“Сьогодні День матері і, зрозуміло, перша думка була про мою маму, але потім я повинен сказати: коли я представляв, як буде виглядати мама мого сина, ця жінка мала рисами Шерон. І я дуже радий поділитися з вами новиною, що ми з нею чекаємо появи на світ дитини. Вона буде тією самою матір’ю для мого малюка, про яку я довго мріяв”, – оголосив він.
Далі слово взяла сама майбутня мама. На італійській вона привітала всіх з Днем матері, після чого майбутні батьки кинулися один одному в обійми.
Переглянути цей допис в Instagram
Happy mother’s day ❤️ We want to share something special.. @sharfonseca #gvlifestyle
Нагадуємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він не дивлячись на свої роки бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.
Джанлука зустрічається з Шерон з 2018 року і, само собою, записує разом з подругою танцювальні відео.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
“Wow you can really dance” This is what she thought the first time she met me..😂🕺 @sharfonseca #gvlifestyle
- Італійський підприємець, відомий як “танцюючий мільйонер”, Джанлука Ваккі (Gianluca Vacchi) станцював на підборах.