Чи має значення день, коли альбом Donda з’явиться на стрімінгових платформах – пише американське видання BuzzFeed.

Два тижні тому Вест влаштував першу презентацію альбому на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті. Тоді приблизно 42 тисячі осіб зібралися та спостерігали за тим, як Каньє, вдягнутий у червоне, просто рухався в такт власної музики. Про дату релізу альбому після презентації не оголосили, а в слухачів було враження, що пісні ніби й не дописані.

Після цього Каньє вирішив, що він – той самий герой Phantom of the Opera й вирішив жити на стадіоні, поки не допише альбом. Він облаштував кілька кімнат для себе та персоналу і найняв шеф-кухаря. Тоді інсайдери говорили про те, що альбом з’явиться в Мережі 6 серпня, а за день до цього відбудеться ще одна презентація на цьому ж стадіоні.

Американська теледіва Кім Кардаш’ян 6 серпня прийшла підтримати ексчоловіка Каньє Веста під час другої презентації нового альбому Donda. Вона одягнула чорний костюм від Balenciaga та балаклаву, як у Каньє, а також — взяла з собою дітей.

Але буквально за кілька годин до нового релізу Каньє проявив свою “творчість”. Він почав активно викладати в соцмережах відео, де він сидить в кімнаті без вікон. Годинник на стіні відраховував останні хвилини до 12:30, тому фанати репера вирішили, що саме в момент закінчення зворотного відліку в Мережі з’явиться Donda. Через кілька годин в Apple Music з’явилося посилання для попереднього замовлення альбому.

Однак реліз так і не відбувся.

Вчора Каньє знову провів презентацію альбому. На білетах, які придбали глядачі, було вказано, що шоу розпочнеться о 9 вечора, але їх кумир з’явився на сцені о 22:30. Його чекали 35 тисяч глядачів.

Наступних 90 хвилин його “виступу” порівняли з сюрреалістичним фільмом. Каньє майже увесь час знову був в масці. В якісь моменти він був на сцені сам, в якісь – його оточували люди, вдягнуті у чорний одяг. Протягом “презентації” Каньє встиг зайнятися фізичними вправами, поспати на матраці, який лежав посеред сцени, перетворитися в дементора й не тільки. За словами його прихильників – “це було прекрасно”.

На останній презентації слухачі почули понад 20 пісень репера, які були значно кращі за рівнем якості, звуку, текстів і так далі, якщо порівнювати з композиціями, які звучали під час першої презентації.

Те, що найбільше захоплює фанатів Каньє – емоційний підтекст Donda. Як відомо, Донда Вест – мати репера, яка померла у 2007 році через ускладнення після пластичної операції. Словами своїх пісень Вест неодноразово намагався виразити, що для нього смерть матері стала “фундаментальною травмою”.

“Смерть матері стала підтекстом болі, яку репер переживав протягом понад 10 років. В Donda він нарешті зустрівся лицем до лиця з тим, що її немає й більше ніколи не буде: “Мамо, ти була життям вечірки… Коли ти померла – вечірка не змогла продовжуватися”.

У виданні резюмували, що “Donda – це альбом, присвячений зобов’язанням Каньє перед іншими людьми. Тобто це альбом про відповідальність: перед друзями, родиною, колегами, і, перш за все, перед матір’ю”.

Коли з’явиться альбом Donda – невідомо. Відповіді не має навіть сам репер. Можливо, Каньє влаштовуватиме презентації на стадіоні що два тижні, додаючи нові штрихи своїм пісням, вдосконалюючи їх.

Найважче в цій ситуації фанатам реперам.

Приміром, американець Патрік Віден опублікував відеозвернення до репера, в якому оголосив про голодування доти, доки альбом не з’явиться на стрімінгових платформах.

“Я втомився чекати. З цього моменту я не покладу до рота жодного шматочка їжі. Можливо, мені залишилось прожити всього тиждень. Давай реліз Donda прямо зараз, Каньє. Прошу”, – заявив фанат.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.