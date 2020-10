Про це повідомили у Walt Disney Studio.

Раніше повідомлялося, що прем’єра анімаційного фільму має відбутися 17 червня, однак через пандемію коронавірусу реліз був перенесений. В червні в студії повідомили, що нова дата виходу “Душі” в прокат – 20 листопада.

Тепер стало відомо, що “Душа” не вийде у кінотеатрах. Мультфільм буде доступний для перегляду до різдвяних свят на стрімінговому сервісі Disney.

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/n98lZSfAQa

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 8, 2020