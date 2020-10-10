Повнометражний мультфільм "Душа" (Soul) від Disney і Pixar вийде одразу на стрімінгових сервісах, оминувши кінотеатри.

Про це повідомили у Walt Disney Studio.

Раніше повідомлялося, що прем’єра анімаційного фільму має відбутися 17 червня, однак через пандемію коронавірусу реліз був перенесений. В червні в студії повідомили, що нова дата виходу “Душі” в прокат – 20 листопада.

Тепер стало відомо, що “Душа” не вийде у кінотеатрах. Мультфільм буде доступний для перегляду до різдвяних свят на стрімінговому сервісі Disney.

“Душа” від Disney та Pixar транслюватиметься виключно на Disney+ з 25 грудня”, — йдеться у повідомленні.

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/n98lZSfAQa — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 8, 2020

Згідно з анонсом, мультфільм “Душа” розповість про вчителя музики, який мріє почати працювати в джазовому кафе. Однак його планам заважає доля — з ним відбувається нещасний випадок, і його душа відділяється від тіла. У вільному польоті вона потрапляє на “семінар”, який проходять душі для підвищення рівня кваліфікації, перш ніж “прикріпитися” до новонародженого.