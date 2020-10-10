Про це повідомили у Walt Disney Studio.
Раніше повідомлялося, що прем’єра анімаційного фільму має відбутися 17 червня, однак через пандемію коронавірусу реліз був перенесений. В червні в студії повідомили, що нова дата виходу “Душі” в прокат – 20 листопада.
Тепер стало відомо, що “Душа” не вийде у кінотеатрах. Мультфільм буде доступний для перегляду до різдвяних свят на стрімінговому сервісі Disney.
“Душа” від Disney та Pixar транслюватиметься виключно на Disney+ з 25 грудня”, — йдеться у повідомленні.
Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/n98lZSfAQa
— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 8, 2020
Згідно з анонсом, мультфільм “Душа” розповість про вчителя музики, який мріє почати працювати в джазовому кафе. Однак його планам заважає доля — з ним відбувається нещасний випадок, і його душа відділяється від тіла. У вільному польоті вона потрапляє на “семінар”, який проходять душі для підвищення рівня кваліфікації, перш ніж “прикріпитися” до новонародженого.
- Раніше студія Metro-Goldwyn-Mayer показала тизер сіквела анімаційного фільму “Родина Адамсів”, який має з’явитися наступного року.