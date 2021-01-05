Американська актриса Таня Робертс, яку вчора оголосили померлою, виявилася жива. Зараз вона в тяжкому стані в реанімації.

Про це повідомляє Associated Press.

Таня Робертс, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі “Погляд на вбивство”, була ушпиталена після того, як впала під час прогулянки з собаками. Напередодні її представник повідомив про її смерть, але сьогодні спростував цю інформацію. Проте він уточнив, що Робертс знаходиться у важкому стані в реанімації.

За словами Пінгеля, помилка сталася через те, що багаторічний партнер Робертс Ленс О’Брайен розпливчасто повідомив CNN про її критичному стані після відвідування в лікарні, тому журналіст, ймовірно, його неправильно зрозумів.

Пінгель так і не зрозумів, чому Ленс вирішив, що Таня Робертс померла, коли вона могла просто заснути або втратити свідомість. Проте агент опублікував повідомлення про смерть актриси.

У понеділок лікарі зв’язалися з Ленсом О’Брайаном і повідомили про те, що Таня Робертс жива.