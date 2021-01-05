Про це повідомляє Associated Press.
Таня Робертс, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі “Погляд на вбивство”, була ушпиталена після того, як впала під час прогулянки з собаками. Напередодні її представник повідомив про її смерть, але сьогодні спростував цю інформацію. Проте він уточнив, що Робертс знаходиться у важкому стані в реанімації.
За словами Пінгеля, помилка сталася через те, що багаторічний партнер Робертс Ленс О’Брайен розпливчасто повідомив CNN про її критичному стані після відвідування в лікарні, тому журналіст, ймовірно, його неправильно зрозумів.
Пінгель так і не зрозумів, чому Ленс вирішив, що Таня Робертс померла, коли вона могла просто заснути або втратити свідомість. Проте агент опублікував повідомлення про смерть актриси.
У понеділок лікарі зв’язалися з Ленсом О’Брайаном і повідомили про те, що Таня Робертс жива.
- Вчора у ЗМІ з’явилася інформація, що американська актриса Таня Робертс, що зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі “Вид на вбивство”, померла на 66-му році життя.