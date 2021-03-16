Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, нову лінійку спортивного одягу бренду презентувала модель з волохатими пахвами.
“Тут є місце для усіх жінок”, – йдеться у рекламі.
Зокрема, темношкіра модель представила декілька спортивних топів на легінсів. Зазначається, що це екологічна колекція, адже створена з переробленого поліестеру. Зручні безшовні комплекти точно сподобаються будь-якій жінці.
- Раніше естонський репер Томмі Кеш у колаборації з компанією Adidas створив “найдовші кросівки в світі”. Детальніше про це – у матеріалі.