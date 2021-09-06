Новий альбом Каньє Веста «Donda» очолив чарт Billboard 200

Про це повідомили на сайті чарту.

Реліз альбому відбувся 29 серпня. Відтоді “Donda” послухали 357 мільйонів разів. 37 тисяч разів альбом купили в офлайн-просторі та 272 тисячі – в онлайн, тобто на музичних платформах.

Наразі Каньє Вест є одним із семи артистів, у яких принаймні десять альбомів лідирували в чарті Billboard 200 за всю історію його існування. На першому місці за цим показником The Beatles – 19 альбомів, що посідали першу сходинку чарту.

Нагадаємо, що у неділю, 29 серпня, відомий американський репер Каньє Вест випустив довгоочікуваний альбом “Donda”, який назвав на честь своєї покійної матері.

Десятий студійний альбом Веста доступний для прослуховування на стрімінгових сервісах Apple Music та Spotify. До ювілейної платівки увійшли 26 композицій, загальна тривалість альбому – понад півтори години.