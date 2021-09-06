ЗеПорушення

53

Всього порушень

34

Днів без порушень
23:14 На реставрацію костелу Святого Миколая потрібно 75 мільйонів гривень
22:58 У Рівненській області закінчилися експрес-тести на COVID-19. Найближча їх поставка через місяць
22:40 Меланія Трамп не збирається знову бути першою леді США
22:08 Росія підриває ключові угоди та нарощує ядерний потенціал, – Генсек НАТО
21:33 У США закликали режим Лукашенка відпустити опозиціонерів Колеснікову та Знака
21:25 У Великій Британії планують на 6 місяців продовжити COVID-обмеження
21:13 Арестович про біженців з Афганістану: «не дикі моджахеди, часто розумніші за середнього українця»
20:31 Влада взяла в заручники Павловського, щоб вибити свідчення проти Порошенка — адвокат
20:29 У Facebook перепросили за ідентифікацію штучним інтелектом темношкірого чоловіка приматом
20:24 У Тбілісі від COVID-19 вилікувалася 111-річна жінка
19:21 В Афганістані може розпочатися громадянська війна, – Пентагон
19:03 Apple відклала запуск функції посилення захисту дітей від насильства
18:39 Окупанти з безпілотника скинули на житловий район Зайцевого саморобну вибухівку
18:17 Перед поїздкою Зеленського до США було закрито справу проти Порошенка, яку ініціював Коломойський, – адвокати
17:42 Новий альбом Каньє Веста «Donda» очолив чарт Billboard 200
17:39 КНДР, в якій «немає коронавірусу», відмовилась від мільйонів COVID-вакцин в рамках COVAX
17:13 Помер футболіст Жан-П’єр Адамс, який 39 років був у комі через лікарську помилку
16:45 i Vision Circular: BMW показала концепт авто зробленого з перероблених матеріалів
16:35 ЄС закликав Мінськ негайно звільнити засуджених опозиціонерів Колеснікову та Знака
15:16 «Талібан» очікує на визнання Німеччиною: Меркель виступила за початок переговорів
15:06 В Ізраїлі провели рідкісну операцію з розділення сіамських близнюків
14:38 Mercedes-Benz представив серійну версію EQE із запасом ходу в 660 км
13:43 Сьогодні розпочинається юдейський Новий рік – Рош га-Шана: традиції та історія свята
12:58 Mercedes-Benz показав концепт електричного G-Wagen: фото, відео
12:54 Поліція зірвала матч Бразилія – ​​Аргентина: футболістів намагалися депортувати прямо з поля
12:11 У столиці демонтували пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви
11:59 «Талібан» заборонив жінкам і чоловікам вчитися разом в університеті
11:47 Mercedes-Benz показав тизер нової моделі smart-позашляховика
11:24 Ілон Маск зустрівся з онуком і правнуком українського конструктора ракет Сергія Корольова
11:04 Виступив з діджей-сетом: креативний директор Louis Vuitton Вірджіл Абло відвідав Київ

Новий альбом Каньє Веста «Donda» очолив чарт Billboard 200

Десятий студійний альбом американського репера Каньє Веста “Donda” очолив чарт Billboard 200.

Понеділок, 6 вересня 2021, 17:42

Фото: Getty Images

Про це повідомили на сайті чарту.

Реліз альбому відбувся 29 серпня. Відтоді “Donda” послухали 357 мільйонів разів. 37 тисяч разів альбом купили в офлайн-просторі та 272 тисячі – в онлайн, тобто на музичних платформах. 

Наразі Каньє Вест  є одним із семи артистів, у яких принаймні десять альбомів лідирували в чарті Billboard 200 за всю історію його існування. На першому місці за цим показником The Beatles – 19 альбомів, що посідали першу сходинку чарту.

Нагадаємо, що у неділю, 29 серпня, відомий американський репер Каньє Вест випустив довгоочікуваний альбом “Donda”, який назвав на честь своєї покійної матері.

Десятий студійний альбом Веста доступний для прослуховування на стрімінгових сервісах Apple Music та Spotify. До ювілейної платівки увійшли 26 композицій, загальна тривалість альбому – понад півтори години.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікувалося, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями.

  • В травні Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному щонайменше тричі.
  • 26 серпня відбулася третя презентація альбому репера Каньє Веста Donda. Вкотре презентація була успішною, але альбом так і не вийшов. Особливо глядачів вразила поява Кім Кардаш’ян у весільній сукні від Balenciaga.
Теги: Donda, альбом, Каньє Вест, чарт

Читати #Букви у Telegram і у Facebook