Про це повідомляється на сайті Guinness World Records.
26 червня південнокорейський жіночий колектив з Сеула Blackpink, що виконує музику в жанрах K-pop, хіп-хоп, данс-поп, тин-поп, представив новий сингл How You Like That та кліп на нього. Це перший сингл групи з моменту виходу міні-альбому Kill this love в 2019 році.
В день релізу кліп подивилися 86,3 млн глядачів. Таким чином, кліп Blackpink встановив одразу три світові рекорди:
- Найпопулярніше відео на YouTube за 24 години
- Найпопулярніше музичне відео на YouTube за 24 години
- Найпопулярніше музичне відео на YouTube за 24 години від K-pop-гурту
Минулі рекорди були встановлені іншим популярним південнокорейським гуртом BTS. До того рекордсменами були Аріана Гранде з кліпом на пісню “Thank u, next” (55,4 млн переглядів), Тейлор Свіфт з “Look What You Made Me Do” (43.2 млн переглядів).
Крім того, YouTube підтвердив, що під час прем’єри кліп дивилися одночасно 1,66 млн глядачів. Отже, Blackpink встановили ще два рекорди:
- Найбільша кількість глядачів прем’єри відео на YouTube
- Найбільша кількість прем’єри музичного кліпу на YouTube
Також Blackpink наразі є найбільш популярним жіночим гуртом на Spotify та музичним гуртом з найбільшою кількістю підписників на YouTube (на другому місці — One Direction).
- Раніше повідомлялося, що 72-річного гітариста групи Queen Брайана Мея удостоїли титулу кращого гітариста сучасності за версією журналу Total Guitar.