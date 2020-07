Жіночий гурт з Південної Кореї Blackpink отримав п'ять титулів в Книзі рекордів Гіннесса за кліп на новий сингл How You Like That.

Про це повідомляється на сайті Guinness World Records.

26 червня південнокорейський жіночий колектив з Сеула Blackpink, що виконує музику в жанрах K-pop, хіп-хоп, данс-поп, тин-поп, представив новий сингл How You Like That та кліп на нього. Це перший сингл групи з моменту виходу міні-альбому Kill this love в 2019 році.

В день релізу кліп подивилися 86,3 млн глядачів. Таким чином, кліп Blackpink встановив одразу три світові рекорди:

Найпопулярніше відео на YouTube за 24 години

Найпопулярніше музичне відео на YouTube за 24 години

Найпопулярніше музичне відео на YouTube за 24 години від K-pop-гурту

Минулі рекорди були встановлені іншим популярним південнокорейським гуртом BTS. До того рекордсменами були Аріана Гранде з кліпом на пісню “Thank u, next” (55,4 млн переглядів), Тейлор Свіфт з “Look What You Made Me Do” (43.2 млн переглядів).

Крім того, YouTube підтвердив, що під час прем’єри кліп дивилися одночасно 1,66 млн глядачів. Отже, Blackpink встановили ще два рекорди:

Найбільша кількість глядачів прем’єри відео на YouTube

Найбільша кількість прем’єри музичного кліпу на YouTube

Також Blackpink наразі є найбільш популярним жіночим гуртом на Spotify та музичним гуртом з найбільшою кількістю підписників на YouTube (на другому місці — One Direction).