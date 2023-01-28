Модний дім Gucci представив свого нового креативного директора Ним став Сабато Де Сарно.

Про це йдеться в Instagram-акаунті дому Gucci.

Зазначається, що Де Сарно очолить дизайнерську студію модного дому, підпорядковуючись Марко Біззаррі, президенту та генеральному директору Gucci.

Він відповідатиме за визначення та вираження творчого бачення дому в колекціях жіночих, чоловічих, шкіряних виробів, аксесуарів і стилю життя.

“Я радий, що Сабато приєднається до Gucci як креативний директор дому, що займає одну з найвпливовіших посад в індустрії розкоші. Працюючи з низкою найвідоміших італійських будинків моди класу люкс, він приносить із собою величезний і актуальний досвід. Я впевнений, що завдяки глибокому розумінню та вдячності Сабато за унікальну спадщину Gucci, він керуватиме нашими творчими командами з особливим баченням, яке допоможе написати цю захоплюючу наступну главу, зміцнюючи авторитет Будинку моди та використовуючи його багату спадщину”, прокоментував призначення Де Сарно президент та гендиректор дому Gucci.

Своєю чергою Франсуа-Анрі Піно, голова правління та генеральний директор Kering, сказав, що “через сто два роки після того, як Guccio Gucci відкрив свій перший магазин у Флоренції, Gucci залишається одним із найвідоміших, відомих і впливових будинків класу люкс у світі”.

“З Сабато Де Сарно на чолі творчості ми впевнені, що дім продовжуватиме впливати на моду та культуру за допомогою дуже бажаних продуктів і колекцій, а також привноситиме унікальний і сучасний погляд на сучасну розкіш”, – наголосив він.

Сабато Де Сарно своє призначення назвав “великою честю”. додав, що пишається тим. що приєднався до модного дому з “такою незвичною історією та спадщиною”.

“Я зворушений і схвильований тим, що можу внести свій творчий внесок у розвиток бренду”, – сказав він.

Свою першу колекцію Де Сарно представить у вересні цього року, на тижні жіночої моди у Мілані.