Про це повідомило Variety.
Стосовно нового серіалу оголосила Warner Bros. Discovery, якій належить сервіс.
Приквел розповідатиме про пригоди сіра Дункана Високого (Дунка) і молодого Ейгона V Таргарієна (Егг). Події відбуватимуться за 90 років до подій “Пісні льоду й полум’я”.
Автор циклу романів “Пісня льоду й полум’я” письменник Джордж Р. Р. Мартін виступить сценаристом та виконавчим продюсером шоу. Айра Паркер, Райан Кондал та Вінс Джерардіс теж стануть виконавчими продюсерами. Вони раніше працювали над “Грою престолів” та “Домом дракона” — першим приквелом оригінального серіалу.
Зазначимо, що події “Дому драконів” розгорнулися за багато років до подій “Гри престолів”, коли королівський будинок Таргарієнів перебував на піку своєї могутності. Серіал було продовжено на другий сезон менш ніж через тиждень після прем’єри першого.
- Британська кіноакторка Емілія Кларк зізналась, що досі не дивилася популярний серіал-приквел від HBO, присвячений предкам її персонажа з “Гри престолів” Дейєнеріс Таргарієн.
- “Гаррі Поттера” планують екранізувати у вигляді нового серіалу з окремим сезоном для кожної частини книги на стримінговому сервісі HBO Max разом з Warner Bros. та Discovery Inc.