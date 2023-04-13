Про це повідомило Variety.

Стосовно нового серіалу оголосила Warner Bros. Discovery, якій належить сервіс.

Приквел розповідатиме про пригоди сіра Дункана Високого (Дунка) і молодого Ейгона V Таргарієна (Егг). Події відбуватимуться за 90 років до подій “Пісні льоду й полум’я”.

Автор циклу романів “Пісня льоду й полум’я” письменник Джордж Р. Р. Мартін виступить сценаристом та виконавчим продюсером шоу. Айра Паркер, Райан Кондал та Вінс Джерардіс теж стануть виконавчими продюсерами. Вони раніше працювали над “Грою престолів” та “Домом дракона” — першим приквелом оригінального серіалу.