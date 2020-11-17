44-й президент США Барак Обама створив плейлист A Promised Land з треків, які він слухав, коли обіймав посаду.

Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Instagram.

Новий плейлист Обами відсилає до його першого тому мемуарів, що також має назву A Promised Land (“Земля обітована”) і має бути опублікований 17 листопада.

У добірку увійшли композиції, які Обама прослуховував, коли був президентом (2009-2017).

“Музика відігравала важливу роль протягом мого життя, і це особливо актуально під час мого президентства”, — зазначив він.

“Переглядаючи свої замітки напередодні дебатів, я слухав “My 1st song” Jay-Z або “Luck Be a Lady” Френка Сінатри. Протягом перебування в Білому домі ми з Мішель запрошували таких артистів, як Стіві Вандер та Глорія Естефан. […] Були найрізноманітніші виступи, які я завжди пам’ятатиму”, — написав політик, перерахувавши виконавців, що особливо йому запам’яталися.

У списку відтворення колишнього американського лідера є композиції Арети Франклін, Емінема, Fleetwood Mac, U2, Майлза Девіса, Бейонсе, Боба Дулана та інших.

Повний плейлист доступний на Spotify: