Про це свідчать пости співачки в Instagram.
У MARUV було заплановано концерт в Сочі (Росія) 24 березня. О 21:00 артистка повинна була виступати в “Казино Сочі”. Але концерт не відбувся. Це #Буквам підтвердили в закладі.
“Ми переносимо концерти, заплановані на березень”, – відповіли в казино, підтвердивши, що виступу MARUV не було.
Сама співачка 18 березня повідомила фанатам про те, що всі її березневі концерти переносяться, а ті, що заплановано на квітень і травень – поки в силі.
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Attention😜 All the March events will be postponed to later dates when the quarantine is over. As for the April and May shows they have not been rescheduled, so hopefully I’m going to see you soon. I’ll keep you updated. Stay safe ) Внимание😜 Все мартовские концерты переносится. Апрельские и Майские концерты пока что в силе🥳. Следите за новостями в моей инсте, я буду держать вас в курсе 🤗
При цьому, за останній тиждень MARUV повідомила про те, що вийшли два російських шоу з її участю. Коли відбувалися зйомки – невідомо, але можна припустити, що недавно.
Так, тиждень тому співачка написала, що вийшов випуск шоу “Студія “Союз” на телеканалі “ТНТ” (Росія). Шоу знімається в Москві.
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Кто уже смотрел @studiasoyuz со мной и @vadimgalygin ?Если ещё не видели, то ищите в интернете)))) я тоже сейчас ищу 😂😂😂
П’ять днів тому MARUV повідомила про вихід шоу “Студія 69” на YouTube.
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Новый выпуск шоу «Студия 69» с мои участием уже в Ютубчике 🔥 Как вам песня @mavl.x «Патамушка» в моем исполнении? @lamborjeansstudio ❤️
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Лови фоточки третьего выпуска шоу “Студии 69” Фото: @garshone #maruv #мэвл #студия69
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Третий выпуск нашего расколбаса! Ссылка в описании #марув #кавер #maruv #мевл #youtube #вечернийургант
Після того як MARUV розповіла про “упереджене ставлення” з боку консульства, і про те, що не могла повернутися з Росії “з об’єктивних причин”, деякі підписники, ймовірно з України, висловили артистці своє невдоволення з цього приводу. Їх коментарі артистка назвала “хейтом, буллінгом, шеймінгом” і “нетерпимістю до чужого способу життя, самовираження і свободи”.
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Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель) В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция – единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция – пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь – это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом – это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое – это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека. Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят? В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально! Продолжение в комментариях👇
- Раніше українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, заявляла, що її двічі обікрали на рейсах компанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ).