Про це свідчать пости співачки в Instagram.

У MARUV було заплановано концерт в Сочі (Росія) 24 березня. О 21:00 артистка повинна була виступати в “Казино Сочі”. Але концерт не відбувся. Це #Буквам підтвердили в закладі.

“Ми переносимо концерти, заплановані на березень”, – відповіли в казино, підтвердивши, що виступу MARUV не було.

Сама співачка 18 березня повідомила фанатам про те, що всі її березневі концерти переносяться, а ті, що заплановано на квітень і травень – поки в силі.

При цьому, за останній тиждень MARUV повідомила про те, що вийшли два російських шоу з її участю. Коли відбувалися зйомки – невідомо, але можна припустити, що недавно.

Так, тиждень тому співачка написала, що вийшов випуск шоу “Студія “Союз” на телеканалі “ТНТ” (Росія). Шоу знімається в Москві.

 

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Кто уже смотрел @studiasoyuz со мной и @vadimgalygin ?Если ещё не видели, то ищите в интернете)))) я тоже сейчас ищу 😂😂😂

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

П’ять днів тому MARUV повідомила про вихід шоу “Студія 69” на YouTube.

 

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Лови фоточки третьего выпуска шоу “Студии 69” Фото: @garshone #maruv #мэвл #студия69

Публикация от ЛАМБОРДЖИНСЫ (@lamborjeansstudio)

 

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Третий выпуск нашего расколбаса! Ссылка в описании #марув #кавер #maruv #мевл #youtube #вечернийургант

Публикация от Konstantin Anisimov (@kostikanisimov)

Після того як MARUV розповіла про “упереджене ставлення” з боку консульства, і про те, що не могла повернутися з Росії “з об’єктивних причин”, деякі підписники, ймовірно з України, висловили артистці своє невдоволення з цього приводу. Їх коментарі артистка назвала “хейтом, буллінгом, шеймінгом” і “нетерпимістю до чужого способу життя, самовираження і свободи”.

 

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Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель) В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция – единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция – пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь – это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом – это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое – это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека. Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят? В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально! Продолжение в комментариях👇

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

  • Раніше українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, заявляла, що її двічі обікрали на рейсах компанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ).