Співачка MARUV заявила про те, що не змогла виїхати з Російської Федерації та повернутися в Україну до оголошення карантину і закриття кордонів "з об'єктивних причин". Її пости в соцмережах свідчать про те, що в цей час артистка знімалася в російських шоу, оскільки концерти було скасовано.

Про це свідчать пости співачки в Instagram.

У MARUV було заплановано концерт в Сочі (Росія) 24 березня. О 21:00 артистка повинна була виступати в “Казино Сочі”. Але концерт не відбувся. Це #Буквам підтвердили в закладі.

“Ми переносимо концерти, заплановані на березень”, – відповіли в казино, підтвердивши, що виступу MARUV не було.

Сама співачка 18 березня повідомила фанатам про те, що всі її березневі концерти переносяться, а ті, що заплановано на квітень і травень – поки в силі.

При цьому, за останній тиждень MARUV повідомила про те, що вийшли два російських шоу з її участю. Коли відбувалися зйомки – невідомо, але можна припустити, що недавно.

Так, тиждень тому співачка написала, що вийшов випуск шоу “Студія “Союз” на телеканалі “ТНТ” (Росія). Шоу знімається в Москві.

П’ять днів тому MARUV повідомила про вихід шоу “Студія 69” на YouTube.

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Після того як MARUV розповіла про “упереджене ставлення” з боку консульства, і про те, що не могла повернутися з Росії “з об’єктивних причин”, деякі підписники, ймовірно з України, висловили артистці своє невдоволення з цього приводу. Їх коментарі артистка назвала “хейтом, буллінгом, шеймінгом” і “нетерпимістю до чужого способу життя, самовираження і свободи”.