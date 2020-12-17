Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Розі Даммер – колишній пілот вертольота Збройних сил Великобританії. Жінка понад два тижні працювала над створенням торта для медиків. Вона назвала його “Обіймами на Різдво”.

Так, жінка спекла величезний 6-футовий торт (близько двох метрів) у вигляді медсестри, яку ласкаво обіймає Санта Клауса.

“Цей рік був таким дивним і важким для всіх, але медичні працівники стали абсолютними героями. Поки ми намагалися хоч якось повернутися в норму, вони продовжували працювати на передовій пандемії. Вони не зупинялися, і я вважаю за потрібне подякувати їм за все, що вони зробили”, – сказала Розі.

Кондитерка розповіла, що інколи готувала торт до 4 години ранку. Пересувати його допомагали троє дорослих чоловіків.

Величезний торт складається із 17 шарів, і кожен з них має шоколадно-апельсинову глазур. Десерт містить близько 360 тисяч калорій. Кондитерка урочисто вручила свій витвір персоналу Королівської лікарні Болтона. Ним пригостилися 1200 працівників лікарні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rosie Cake-Diva – Rosie Dummer (@rosiecakediva)