Обійми самотніх: фото двох овдовілих пінгвінів розчулило світ та отримало міжнародну премію

Про це повідомляє BBC.
Автором фотографії став німецький фотограф Тобіас Баумгартнер. Фото зроблене у місці, яке відоме під назвою Пірс святої Кільди у Мельбурні. У цій місцевості живуть понад 1 400 пінгвінів.
Місцеві жителі розповіли фотографу, що нещодавно обоє пінгвінів втратили своїх партнерів. Після цього їх часто бачать разом. Тварини наче підтримують один одного.
На фото зображені так звані “пінгвіни-феї”, або малі пінгвіни — найменший вид нелітних птахів. Їхній середній зріст лише 33 см. За колонією мельбурнських пінгвінів спостерігають волонтери.
“До мене підійшов волонтер і розповів, що біла — це старша леді, яка втратила свого партнера, і, схоже, це ж сталося з молодшим самцем ліворуч. Відтоді вони регулярно зустрічалися, підтримували одне одного та стояли разом й спостерігали за вогнями міста”, – написав Баумгартнер в Instagram.
Зробити світлину було не просто. Фотограф спостерігав за тваринами протягом трьох ночей. Пінгвіни постійно рухалися. Ситуацію ускладнювало й те, що фотограф не міг використовувати спалах, адже він міг негативно вплинути на стан пінгвінів. Проте йому вдалося зловити найгарніший момент.
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