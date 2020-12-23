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Обійми самотніх: фото двох овдовілих пінгвінів розчулило світ та отримало міжнародну премію

Світлина із зображенням двох пінгвінів, які "втішають" одне одного в Австралії, стала переможцем премії Океанографічного журналу Ocean Photograph Awards.

Середа, 23 грудня 2020, 20:01

Про це повідомляє BBC.

Автором фотографії став німецький фотограф Тобіас Баумгартнер. Фото зроблене у місці, яке відоме під назвою Пірс святої Кільди у Мельбурні. У цій місцевості живуть понад 1 400 пінгвінів.

Місцеві жителі розповіли фотографу, що нещодавно обоє пінгвінів втратили своїх партнерів. Після цього їх часто бачать разом. Тварини наче підтримують один одного.

На фото зображені так звані “пінгвіни-феї”, або малі пінгвіни — найменший вид нелітних птахів. Їхній середній зріст лише 33 см. За колонією мельбурнських пінгвінів спостерігають волонтери.

“До мене підійшов волонтер і розповів, що біла — це старша леді, яка втратила свого партнера, і, схоже, це ж сталося з молодшим самцем ліворуч. Відтоді  вони регулярно зустрічалися, підтримували одне одного та стояли разом й спостерігали за вогнями міста”, – написав Баумгартнер в Instagram.

Зробити світлину  було не просто. Фотограф спостерігав за тваринами протягом трьох ночей. Пінгвіни постійно рухалися. Ситуацію ускладнювало й те, що фотограф не міг використовувати спалах, адже він міг негативно вплинути на стан пінгвінів. Проте йому вдалося зловити найгарніший момент.

  • На острові Пітерман, розташованому в Антарктиді, справжній бебі-бум. У пінгвінів та синьооких бакланів з’явилося потомство.
  • У голландському зоопарку DierenPark Amersfoort пара пінгвінів-геїв викрала яйця пари пінгвінів-лесбіянок. У своєму безперервному прагненні виростити пташеня ця пара африканських пінгвінів-самців здобула популярність торік через крадіжку яйця у гетеросексуальної пари пінгвінів.
Теги: обійми, пінгвіни, фото, пінгвіни, премія

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