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Оголошена дата прем'єри нових сезонів «Сімпсонів» і «Гріффінів»

Студія Fox оголосила дату виходів нових серій чергових сезонів "Сімпсонів" і "Гріффінів".

Четвер, 23 липня 2020, 21:58

Про це повідомляє Entertainment Weekly.

Повідомляється, що ввечері 27 вересня глядачів чекають прем’єри 32-го сезону “Сімпсонів”, а слідом – дев’ятнадцятий сезон “Гріффінів” і одинадцятий “Закусочної”. Плюс другий сезон новачка – стартувала в минулому році анімаційної комедії “Благословіть Хартів” (Bless the Harts).

Видання звертає увагу: в той час, як виробництво більшості серіалів було через поширення нової коронавірусної інфекції призупинено, анімаційні шоу від пандемії практично не постраждали. Оскільки їх команди оперативно переключилися на віддалену роботу.

Fox готується випустити більше шоу на початку осені, включаючи такі живі дії як нова драма Next, яка знімала епізоди перед пандемією.

Теги: фільм, Симпсоны

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