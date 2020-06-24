Четвертий сезон серіалу-антиутопії "Розповідь служниці" вийде в наступному році, а не восени 2020 го, як планувалося до пандемії коронавируса.

Про це повідомили на сайті стрімінгового сервісу Hulu.

Точну дату прем’єри серіалу в 2021 році повідомлять після відновлення зйомок.

Цей серіал засновано на однойменному романі канадської письменниці Маргарет Етвуд. За час показу серіал вже отримав 11 премій “Еммі”.

Актриса Елізабет Мосс, яка грає роль головної героїні, вважає, що в серіалі буде стільки сезонів, скільки зажадає глядач, поки не зрозуміє, що історія закінчена.

“Це не мені вирішувати, але думаю, всі згодні з тим, що це історія однієї жінки, а не держави Республіки Ґалаад. Ми стежимо за історією Джун, ми переживаємо за неї, але в якийсь момент ця історія закінчиться. Я думаю, що це і буде орієнтиром. Коли творці серіалу зрозуміють, що історія розказана, тоді серіал і закінчиться”, – зазначила вона.

Ще одна причина, крім пандемії, чому реліз четвертої частини серіалу перенесли на 2021 рік – зйомки будуть більш масштабними, а шоу “розширить межі”.

При цьому, письменниця Маргарет Етвуд в кінці минулого року випустила новий роман, дія якого розгортається в тому ж світі. Стрімінговий сервіс вже повідомив, що зніме серіал за її мотивами.

Довідка. “Розповідь служниці” – американський телесеріал, заснований на однойменному романі канадської письменниці Маргарет Етвуд. Прем’єра серіалу відбулася 26 квітня 2017 року.

Дія відбувається в майбутньому в вигаданій тоталітарній державі – Республіці Галаад, що представляє собою псевдо-релігійну теократію. Галаад знаходиться на території сучасних США і постійно воює з сусідніми країнами. В майбутньому тільки одна зі ста жінок здатна мати дітей, тому в республіці жінок з простого народу відправляють у спеціальні табори, де їх готують до виконання єдиної функції – зачаття і народження дітей для офіцерів, чиї дружини не здатні на це.