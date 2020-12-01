Про це повідомляє видання The Sun.
Так, результати соцопитування свідчать про те, що каблучка з великим сапфіром овальної форми та 14-ма натуральними діамантами популярніша за ту, яку принц Гаррі подарував Меган Маркл.
Раніше власницею обручки, яку носить Кейт, була принцеса Діана.
Другу позицію у рейтингу обручок посіла каблучка Меган Маркл. Принц Гаррі самотужки зробив каблучку для своєї дружини. Для цього він використав декілька діамантів з особистої колекції принцеси Діани.
- Герцогиня Сассекська Меган Маркл у липні цього року перенесла викидень. Меган розповіла про свою втрату та зазначила, що багато вагітностей закінчуються викиднями, але небагато жінок говорять про це.