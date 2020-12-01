Обручка герцогині Кембридзької, дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон з блакитним сапфіром і діамантами визнана найпопулярнішою у світі.

Про це повідомляє видання The Sun.

Так, результати соцопитування свідчать про те, що каблучка з великим сапфіром овальної форми та 14-ма натуральними діамантами популярніша за ту, яку принц Гаррі подарував Меган Маркл.

Раніше власницею обручки, яку носить Кейт, була принцеса Діана.

Другу позицію у рейтингу обручок посіла каблучка Меган Маркл. Принц Гаррі самотужки зробив каблучку для своєї дружини. Для цього він використав декілька діамантів з особистої колекції принцеси Діани.