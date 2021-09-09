Джеймс Спірс, батько американської поп-співачки Брітні Спірс, подав до суду Лос-Анджелеса клопотання про звільнення дочки від його опіки.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У своєму клопотанні Джеймс Спірс процитував недавні прохання дочки про припинення опікунства і припустив, що підстав для опіки, яка тривала 13 років, більше немає.

“Якщо пані Спірс хоче припинити опікунство над нею і вірить, що зможе впоратися з самостійним життям, пан Спірс вважає, що їй необхідно дати такий шанс“, – сказано в документі.

Адвокат співачки Метью Розенгарт назвав таке рішення батька ще однієї великою юридичною перемогою.

Він також додав, що Джеймі Спірс помиляється, якщо думає, що зможе таким чином уникнути відповідальності.

Юрист пообіцяв продовжити розслідування фінансових зловживань з боку батька артистки. Наступне засідання суду призначене на 29 вересня.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що їй проти волі давали літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.