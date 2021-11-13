Суд у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) офіційно усунув від опікунства над американською співачкою Брітні Спірс її батька Джеймі.

Про це повідомляють американський телеканал CNN та британська телерадіокомпанія ВВС.

На засіданні, яке відбулося у п’ятницю, 12 листопада, суддя Бренда Пенні офіційно припинила 13-річне опікунство над артисткою.

Тепер контроль за фінансами співачки буде тимчасово передано професійному аудитору, на чому наполягали сама Спірс та її адвокат Меттью Розенгарт.

Сама попвиконавиця на засіданні суду була відсутня. Під час засідання на вулиці перед будівлею зібралися юрби фанатів Брітні Спірс. Рішення суду шанувальники зустріли оплесками та емоційними вигуками.

Пізніше Брітні опублікувала у своєму Instagram-акаунті відео, на кадрах якого її фанати святкують перемогу.

“Боже мій, я дуже люблю своїх фанатів. Думаю, я плакатиму увесь день! Найкращий день у моєму житті“, – зазначила вона.

Джеймі Спірс був опікуном своєї доньки з 2008 року. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Такі заходи застосовуються в судовій практиці до недієздатних людей та з когнітивними порушеннями.

Проте шанувальники співачки впевнені, що Брітні не підпадає під жодну із зазначених характеристик. Спірс за той час, що перебувала під наглядом, записала 4 альбоми та з’їздила у 2 світових турне. Декілька років тому фанати запустили кампанію #FreeBritney.

23 червня цього року Брітні вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролював її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджувала, що їй проти волі давали літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

Після того, як Брітні дала свідчення в суді Лос-Анджелеса, вона вибачилася перед фанатами за те, що прикидалася, що у неї все в порядку.

Згодом Спірс опублікувала емоційну заяву. Вона пообіцяла, що не буде виступати на сцені доти, доки суд не скасує опікунство над нею.

13 серпня стало відомо, що Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над дочкою. А 30 вересня суддя Лос-Анджелеса відсторонив його від правової угоди, яка давала йому право контролювати життя та фінанси Брітні.

Наразі співачка готується до весілля. У вересні вона оголосила про заручини зі своїм хлопцем Семом Асгарі. Стосунки у пари тривають вже п’ять років. Вже відомо, що дизайном весільної сукні Брітні займається Донателла Версаче.

Наречений співачки 27-річний Асгарі, син емігранта з Ірану. Він переїхав до Лос-Анджелеса в віці 12 років. Працює Асгарі персональним фітнес-тренером і актором. Познайомився хлопець із майбутньою нареченою на зйомках кліпу “Slumber Party” у 2016 році.