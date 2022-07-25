Офіційно: «Євробачення» проведуть у Великій Британії

Про це інформує “Суспільне”.
67-й пісенний конкурс проведуть від імені України. На нашій території не можуть провести “Євробачення” наступного року з міркувань безпеки – через російську агресію.
“Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести пісенний конкурс Євробачення у Великій Британії у 2023 році, — сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль. — BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці — Україна — будуть відзначені та представлені протягом усієї події”.
Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький наголосив, що пісенний конкурс буде проведений не в Україні, але на підтримку України. Українська сторона співпрацюватиме з BBC, аби розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року.
Також Україна як країна-переможниця потрапляє автоматично у фінал.
- Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну, Європейський мовний союз (EBU) не погодив проведення “Євробачення-2023” в Україні.
- Після того, як організатори “Євробачення-2023” заявили, що ведуть переговори про його проведення у Великій Британії через війну, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що “Україна може і повинна приймати пісенний конкурс”.