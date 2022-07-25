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Офіційно: «Євробачення» проведуть у Великій Британії

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії.

Понеділок, 25 липня 2022, 14:36
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Фото: "Євробачення"

Про це інформує “Суспільне”.

67-й пісенний конкурс проведуть від імені України. На нашій території не можуть провести “Євробачення” наступного року з міркувань безпеки – через російську агресію.

“Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести пісенний конкурс Євробачення у Великій Британії у 2023 році, — сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль. — BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці  — Україна — будуть відзначені та представлені протягом усієї події”.

Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький наголосив, що пісенний конкурс буде проведений не в Україні, але на підтримку України. Українська сторона співпрацюватиме з BBC, аби розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року.

Також Україна як країна-переможниця потрапляє автоматично у фінал.

Теги: війна, Євробачення, Велика Британія, війна, Євробачення, пісенний конкурс, російсько-українська війна

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