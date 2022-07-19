У ніч на 19 липня померла відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. Їй було 56 років.

Про це повідомляють #Букви.

Спершу про смерть Руслани Писанки розповіли ведучі телеканалу ТСН, на якому свого часу працювала Руслана.

Вони, посилаючись на власні джерела, повідомили, що Руслан Писанка виїхала з України після повномасштабного вторгнення РФ. акторка поїхала до Німеччини, де у неї діагностували важку хворобу.

У ніч на 19 липня Руслани Писанки не стало.

Трохи пізніше цю інформацію вже офіційно підтвердили у Держкіно України.

ДОВІДКА: Руслана Писанка народилась 17 листопада 1965 року у Києві.

Після закінчення школи вона вступила до Київського Державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого на факультет режисури телебачення.

Зніматися вона почала ще в інституті. У 1991 році дебютувала в епізодичній ролі у фільмі “Круїз, або подорож розлучення”. Потім вона знялася короткометражнім фільмі “Трамвай удачі”.

Після закінчення інституту Писанка зіграла роль Меї в еротичній комедії Андрія Бенкендорфа “Кілька любовних історій”. Після цієї ролі за нею закріпився неофіційний титул “секс-символу” України.

У 1995 році вона зіграла свою першу головну роль у фільмі “Москаль-чарівник”. Картина взяла кілька почесних премій, а гра головних акторів була відмічена Державної премії України імені Олександра Довженка.

З 1996 року працювала в телевізійному агентстві “Вікна” режисером інформаційної програми “Вести” та тележурналу “Люди”. А потім їй запропонували стати ведучою програму “Погода”, яку вона вела передачу 7 років на каналі “Інтер”.

У 1999 році вона зіграла роль відьми Горпини у стрічці польського режисера Єжи Гофмана “Вогнем і мечем”.

У травні 2000 року Писанка знялася у відеокліпі “Синий платочек”, де була як виконавцем, так і режисером разом зі своїм братом Олегом Писанком. Кліп був номінований на “Найкращий режисерський дебют року” на церемонії нагородження кращих кліпмейкерів України, яку щорічно проводило творче агентство “Територія А”.

Після кількох епізодичних ролей, у 2001 році Писанки отримала головну роль в історичному мінісеріалі “Чорна рада”, де вона втілила образ Мелашки. Ця робота принесла їй почесну нагороду — Орден Святого Володимира.

Деякий час працювала телеведучою на російському каналі “НТВ”. Писанка вела програми “Принцип домино” та “Страна советов”.

Також була учасницею численних українських телешоу. Голос Руслани Писанки розмовляють герої низки фільмів та мультфільмів в українському дубляжі.

З 2012 року була у шлюбі з бізнесменом Ігорем Ісаковим, з яким вони разом брали участь у телепроєкті “Зважені та щасливі”.