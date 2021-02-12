Днями прогриміла новина про звільнення акторки Джини Карано, яка зіграла одну з головних ролей у популярному серіалі Disney+ "Мандалорець". Кіностудія Lucasfilm пояснила таке рішення її неприйнятною активністю в соцмережах.

#Букви розповідають, що такого публікувала акторка, що її звільнили.

10 лютого видання The Hollywood Reporter і Variety повідомили про звільнення акторки Джини Карано, яка грала Кару (Карасинтію Дьюн) у популярному серіалі Disney+ “Мандалорець”, який є частиною кіновсесвіту “Зоряні війни”.

У заяві кіностудії Lucasfilm, що працює над проєктом, яку поширили видання, зазначається, що її звільнили через зміст деяких її повідомлень у соцмережах:

“Джина Карано більше не є зазначеним співробітником Lucasfilm і не заявлена на майбутні проєкти. З усім тим, її повідомлення в соціальних мережах, що ганьблять людей через їх культурні та релігійні погляди, огидні й неприйнятні”.

Компанія не уточнює, про які сами повідомлення йдеться. Однак суперечливих дописів акторка публікувала чимало. Розглянемо деякі з них.

Зокрема, напередодні звільнення Карано опублікувала в Instagram-історія скріншот історії з акаунту Warrior Priest Gym & Podcast.Допис містить фото єврейського погрому у Львові 1941 року із таким підписом:

“Євреїв били на вулицях не нацистські солдати, а їхні сусіди… навіть діти. Оскільки історія редагується, більшість людей сьогодні не усвідомлюють, що щоб дійти до того пункту, коли нацистські солдати могли легко зібрати тисячі євреїв, уряд спочатку змусив своїх власних сусідів ненавидіти їх просто за те, що вони євреї. Чим це відрізняється від ненависті до когось за його політичні погляди”.

Таке порівняння сучасної політичної ситуації в США із Голокостом видалося користувачам соцмереж неприйнятним.

did she just compare the holocaust to being a republican .. #FireGinaCarano pic.twitter.com/an3css7Kdr — janet (@djarinculture) February 10, 2021

У Twitter поширився та вибився у тренди тег #FireGinaCarano (#ЗвільнітьДжинуКарано). Користувачі критикували акторку та закликали скасувати підписку на Disney+ на знак протесту. Передбачається, що саме це змусило компанію врешті-решт відмовитися під співпраці з нею.

Однак перед цим було чимало аналогічних інцидентів із Карано, тож тег #FireGinaCarano не новий.

Карано дуже популярна в соцмережах. На її Instagram підписані 1,7 млн осіб, а Twitter — 774 тисячі.

І це не дивно: колишня бійчиня ММА перед тим як долучитися до “Мандалорця” встигла засвітитися у “Форсажі” та “Дедпулі”, а також зіграти головну роль у бойовику Стівена Содерберга “Нокаут”.

Свою чималу аудиторію Карано доволі часто шокує неоднозначними заявами. Зокрема, в серпні акторку попросили висловитися на підтримку протестів Black Lives Matter, вона відмовилася, а тих, хто її розкритикував назвала “хуліганами та трусами”.

Пізніше того ж місяця Карано опублікувала відоме історичне фото з Августом Ландмессером, офіцером, який під час нацистської демонстрації 1936 відмовився підкидати руку в нацистському вітанні, а згодом одружився з єврейкою.

Тоді її розкритикували за тиражування фото з нацистами, хоча на меті вона нібито мала привернути увагу до “несамовитої та сильної історії про чоловіка, який змінив спосіб життя заради коханої жінки”.

У вересні акторку звинувачували у трансфобії. У відповідь на заклик зазначити в профілі свій гендер та займенники, які щодо неї можна використовувати (він/вона/воно) Карано написала “Beep/Bob/Boop”. Це сприйняли як знущання з трансперсон, для яких коректне вживання займенників є дуже важливим.

У листопаді Карано підтримувала заяви вже колишнього президента США Дональда Трампа про шахрайство на виборах та вкрадену в нього перемогу демократом Джо Байденом. Це, як відомо, не знайшло жодних підтверджень.

Одночасно з тим Карано висміювала позицію демократів щодо потреби носіння масок під час епідемії коронавірусу.