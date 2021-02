#Букви розповідають, що такого публікувала акторка, що її звільнили.

10 лютого видання The Hollywood Reporter і Variety повідомили про звільнення акторки Джини Карано, яка грала Кару (Карасинтію Дьюн) у популярному серіалі Disney+ “Мандалорець”, який є частиною кіновсесвіту “Зоряні війни”.

У заяві кіностудії Lucasfilm, що працює над проєктом, яку поширили видання, зазначається, що її звільнили через зміст деяких її повідомлень у соцмережах:

Компанія не уточнює, про які сами повідомлення йдеться. Однак суперечливих дописів акторка публікувала чимало. Розглянемо деякі з них.

Зокрема, напередодні звільнення Карано опублікувала в Instagram-історія скріншот історії з акаунту Warrior Priest Gym & Podcast.Допис містить фото єврейського погрому у Львові 1941 року із таким підписом:

Таке порівняння сучасної політичної ситуації в США із Голокостом видалося користувачам соцмереж неприйнятним.

did she just compare the holocaust to being a republican .. #FireGinaCarano pic.twitter.com/an3css7Kdr

