Про це повідомляється на сайті кінопремії.

Цьогоріч у номінації представлено 26 фільмів, які змагатимуться за голос глядачів.

Отже, список номінантів:

  • Атлантида (реж. Валентин Васянович)
  • Безславні кріпаки (реж. Роман Перфильєв)
  • Борщ (реж. Дмитро Кочнєв)
  • Веронські скарби (реж. Світлана Ліщинська)
  • Весільний спадок (реж. Олексій Гуз)
  • Де ти, Адаме? (реж. Олександр Запорощенко)
  • Екс (реж. Сергій Лисенко)
  • Забуті (реж. Дар’я Онищенко)
  • Земля блакитна, ніби апельсин (реж. Ірина Цілик)
  • Зірка Давида Черкаського (реж. Сергій Волков)
  • Казка старого мельника (реж. Олександр Ітигілов)
  • Мати Апостолів (реж. Заза Буадзе)
  • Мої думки тихі (реж. Антоніо Лукич)
  • Наші котики (реж. Володимир Тихий)
  • Номери (реж. Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв)
  • Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке (реж. Михайло Костров)
  • Передчуття (реж. В’ячеслав Криштофович)
  • Поїзд “Київ-Війна” (реж. Корній Грицюк)
  • Спадок брехні (реж. Адріан Бол)
  • Східняк (реж. Енді Іва)
  • Тарас. Повернення (реж. Олександр Денисенко)
  • Толока (реж. Михайло Іллєнко)
  • Уламки (реж. Артур Якубов)
  • Фортеця Хаджибей (реж. Костянтин Коновалов)
  • Черкаси (реж. Тимур Ященко)
  • Юкі (реж. Володимир Мула)

Цьогоріч кінопремію “Золота Дзиґа” вручатимуть у 23 номінаціях, серед яких одна нова – “Найкращий ігровий серіал”.

Імена переможців в усіх номінаціях будуть оголошені у червні під час церемонії нагородження.

  • 21 квітня українська кіноакадемія оголосила список номінантів на V Національну кінопремію “Золота Дзиґа”.