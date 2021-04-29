Про це повідомляється на сайті кінопремії.

Цьогоріч у номінації представлено 26 фільмів, які змагатимуться за голос глядачів.

Отже, список номінантів:

Атлантида (реж. Валентин Васянович)

Безславні кріпаки (реж. Роман Перфильєв)

Борщ (реж. Дмитро Кочнєв)

Веронські скарби (реж. Світлана Ліщинська)

Весільний спадок (реж. Олексій Гуз)

Де ти, Адаме? (реж. Олександр Запорощенко)

Екс (реж. Сергій Лисенко)

Забуті (реж. Дар’я Онищенко)

Земля блакитна, ніби апельсин (реж. Ірина Цілик)

Зірка Давида Черкаського (реж. Сергій Волков)

Казка старого мельника (реж. Олександр Ітигілов)

Мати Апостолів (реж. Заза Буадзе)

Мої думки тихі (реж. Антоніо Лукич)

Наші котики (реж. Володимир Тихий)

Номери (реж. Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв)

Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке (реж. Михайло Костров)

Передчуття (реж. В’ячеслав Криштофович)

Поїзд “Київ-Війна” (реж. Корній Грицюк)

Спадок брехні (реж. Адріан Бол)

Східняк (реж. Енді Іва)

Тарас. Повернення (реж. Олександр Денисенко)

Толока (реж. Михайло Іллєнко)

Уламки (реж. Артур Якубов)

Фортеця Хаджибей (реж. Костянтин Коновалов)

Черкаси (реж. Тимур Ященко)

Юкі (реж. Володимир Мула)

Цьогоріч кінопремію “Золота Дзиґа” вручатимуть у 23 номінаціях, серед яких одна нова – “Найкращий ігровий серіал”.

Імена переможців в усіх номінаціях будуть оголошені у червні під час церемонії нагородження.